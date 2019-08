Es ist geradezu ein „Klassiker“: Eine Tschechin (48) stieg gegen 14 Uhr mit Freunden in den „Attersee Klettersteig“ am Mahdl-gupf in Steinbach am Attersee ein. Der Klettersteig hat den Schwierigkeitsgrad „D – sehr schwierig“. Nach der Hälfte, unmittelbar nach der Schlüsselstelle „Schokoladenüberhang“, verließen die Kletterin die Kräfte und sie konnte auf Grund der Erschöpfung nicht mehr weiter. Die Crew des Polizeihubschraubers „Libelle OÖ“ barg die Tschechin.