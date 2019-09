Das Erfolgsmusical Cats feiert in Wien eine glorreiche Rückkehr. Ab Herbst 2019 ist die neue Version der Originalproduktion in deutscher Sprache im Ronacher zu sehen. Sie haben nun die Chance exklusiv als VIP bei der „Krone“-Preview dabei zu sein - eine Woche vor der offiziellen Premiere, nämlich ausgerechnet am vermeintlichen Unglückstag, Freitag dem 13. September. Einfach untenstehendes Formular ausfüllen und trotzdem auf etwas Glück hoffen!