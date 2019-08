Was wurde da falsch interpretiert? Sie haben Ihren Vorschlag ja jetzt genauso wiederholt.

Es ging darum, diskutieren wir über das Sicherheitsbedürfnis von Frauen. Ich fahre relativ selten mit der U-Bahn, weil ich nicht ausgehe, aber ich höre es von jungen Leuten: Sie fahren in der Nacht und fühlen sich nicht wohl, wenn sie in der U-Bahn sitzen und eine Männergruppe steigt ein. Da könnte der erste Waggon für Frauen sein, wie bei einem Damen-Klo. Aber ich will ja kein Männerverbot.