Neun Jahre ist es her, dass sich das Leben von Wolfgang Timischl schlagartig geändert hat, er nun im Rollstuhl sitzt. Es folgte ein Reha-Aufenthalt im tirolerischen Bad Häring - jener Ort, an dem er zum ersten Mal mit einem Handbike in Berührung kam und seine große Leidenschaft für diesen Sport entdeckte. Der Tiroler wollte sein Schicksal aber nicht nur annehmen und sportliche Höchstleistungen erbringen, sondern auch für andere Menschen Gutes tun. So gründete er den Verein „Sport“s Life„, absolviert seit 2015 mit dem Handbike jedes Jahr eine große Tour.