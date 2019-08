In Guntramsdorf baut Efko ab nächstem Jahr ein neues Produktionswerk für die Marke Vitana, in dem dann frische Salat- und Gemüse-Convenience-Produkte hergestellt werden. In den Fast-Fertig-Produkten sieht auch Geschäftsführer Klaus Hraby den größten Wachstumsmarkt derzeit: Der Delikatessen- und Frischfrucht-Spezialist stellt heuer allein schon rund 5000 Tonnen Kartoffelsalat her, erneut ein Plus im Vergleich zum Vorjahr. „Wir haben hier eine Million Euro in die Anlage investiert, sind gut aufgestellt“, so Hraby.