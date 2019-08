Jetzt hat er es also doch gemacht! Was Matthias Walkner am 1. April noch als Scherz auf Instagram verkündete, hat er am Dienstag am Red Bull Ring in Spielberg in die Realität umgesetzt. Der ehemalige Motocross-Weltmeister und Dakar-Champ von 2018, absolvierte gemeinsam mit Kumpel Marcel Hirscher seine ersten Runden auf einer 260 km/h-schnellen Moto2-KTM. Ein ganz besonderes Erlebnis, auch für einen Motorsport-Vollprofi wie den 32-Jährigen.