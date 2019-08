In zwei Monaten wollten in Voitsberg-Krems der Angestellte Kurt R. (58) und seine Frau in ihren neu errichteten Bauernhof einziehen. Doch nun beginnen die Arbeiten von vorne, denn in der Nacht auf Dienstag zerstörte ein Brand das Wirtschaftsgebäude samt allen Maschinen. Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar, eine Brandstiftung nicht auszuschließen.