Micaela Schäfer zeigt sich sexy mit Wiener Buch

In „Booty Talk“ tritt der Leser gemeinsam mit der Hauptfigur „Madame Bout“ die Reise von der Sonderschullehrerin zur erfolgreichen „Twerkerin“ an. „Booty Talk ist ein autobiographischer Roman mit humoristischen und ratgeberischen Elementen, der jeden Po zum Schwingen bringt“, erklärt die Twerk-Lehrerin Petra von der Ti:Kju Crew. Kürzlich schickten sie ihr Werk an It-Girl Micaela Schäfer - woraufhin diese so begeistert war, dass sie sich - in ihrer üblichen Gewohnheit mit viel Haut - gleich damit ablichtete.