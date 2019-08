Wenige Schritte weiter in der Griesgasse sieht man das ähnlich: „Es braucht dort weiterhin einen guten Mix aus Geschäften, Büros und Platz für Freischaffende, wie Ärzte – das Gebäude gehört aber saniert“, meint Konstanze Dorn, die Jagd- Dschulnigg betreibt. Und: „Wir bräuchten auch ein gesundes Bistro. Das fehlt uns noch in der Griesgasse“, so Dorn.