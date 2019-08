Kurz vor zwei Uhr früh fuhr ein 25-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer in eine ampelgeregelte Kreuzung in Wels ein. Als sich der Lkw mitten in der Kreuzung befand, bretterte ein 37-jähriger Bosnier aus Wels bei Rot über die Kreuzung. Er war nicht nur zu schnell unterwegs und ignorierte die rote Ampel, sondern hatte auch keine gültige Lenkberechtigung. Es kam zu einer Kollision, wobei die Fahrzeuge schwer beschädigt wurden.