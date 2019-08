Erst mit 14 Jahren seien Mädchen religionsmündig und könnten selbst entscheiden, argumentierte die ÖVP vor einigen Tagen ihren Vorstoß in Sachen Kopfbekleidung. Lehrerinnen solle das Kopftuch ebenfalls untersagt werden - weil sie, wenn sie es tragen, „implizit die Neutralität des Staates untergraben und ein Gesellschaftssystem propagieren, in dem die Frau nicht dieselbe Stellung hat wie in unserer westlichen, aufgeklärten Gesellschaft“, betonte die bekanntlich der katholischen Kirche nahestehende Volkspartei.