In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Vor der Agios-Kosmas-Küste bei Athen, holen die Wiener Tornado-Segler Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher am 28. August 2004 ihre zweite olympische Goldmedaille.