Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Dienstag ein 54-jähriger Autolenker im Tiroler Unterland! Einer Streife war in Kirchberg aufgefallen, wie der Verdächtige mit stark überhöhter Geschwindigkeit und bereits in bedrohlicher Schräglage einen Kreisverkehr passierte. Als die Beamten den Tempobolzer anhalten wollten, ergriff dieser die Flucht. Er konnte schließlich erst im mehreren Kilometer entfernten Westendorf angehalten werden.