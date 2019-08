Wenn man an Mauritius denkt, verbindet man es mit langen weißen Sandstränden, kristallblauen Meer und exotischen Cocktails. Aber die kleine Inselgruppe im Indischen Ozean hat weitermehr zu bieten als nur Strände und Sonnenschein. So zeichnet sich Mauritius auch durch eine lange Geschichte der Kolonisation aus und besitzt dadurch auch eine große Anzahl an geschichtsträchtigen Gebäuden.