Der Ausbau des 5G-Netzes schreitet auch bei Drei voran. Wörgl im Tiroler Unterland wird als erste Stadt Österreichs vollständig mit einem 5G-Netz des Mobilfunkanbieters ausgestattet. Damit ist Wörgl die dritte Gemeinde mit einem 5G-Netz von Drei. Zuvor hatte das Unternehmen in Linz ein zusammenhängendes 5G-Netz in Betrieb genommen, gefolgt von einem Launch in Pörtschach am Wörthersee.