Passagier aus vier Metern auf Wiese gestürzt

Nachdem der Korb aufgesetzt hatte, fuhr jedoch plötzlich ein Luftstoß in die Ballonhülle, der Ballon stieg daraufhin wieder auf und fuhr einige Meter weiter, ehe er wieder am Boden aufprallte. Dabei kippte der Korb um und der Pilot sowie der Passagier wurden hinausgeschleudert. Der 64-Jährige versuchte jedoch noch, sich an dem Korb festzuklammern. Der Ballon stieg erneut in die Höhe, der Mann verlor den Halt und stürzte etwa vier Meter auf eine Wiese ab. Dabei brach er sich einen Arm.