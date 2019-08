Traurige Meldung aus dem Tiergarten Schönbrunn: Jene Tigerbabys, die Anfang August aus einer Wohnung im niederösterreichischen Hainburg gerettet wurden, sind gestorben. Alle Bemühungen der Pfleger waren vergeblich, teilte der Zoo am Dienstag mit. Jene Frau, die die Wildtiere in ihrer Wohnung gehalten hatte, muss sich am 14. Oktober vor Gericht verantworten. Sie ließ über ihren Anwalt ausrichten, dass die Tierschützer beim Abholen der Tiere nicht fachmännisch vorgingen und diese eventuell deshalb gestorben sein könnten. Der Anwalt kündigte deshalb Strafanzeigen an. Gemeldet hat sich am Dienstagnachmittag auch die ursprüngliche Eigentümerin der Tiger - mit einer Entschädigungsforderung ...