Ein Gericht im US-Bundesstaat Oklahoma hat den US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) wegen der Opiate-Krise zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 572 Millionen Dollar (rund 515 Millionen Euro) verurteilt. Durch irreführende Werbung über in hohem Maße abhängig machende Schmerzmittel hätten J&J und dessen frühere Pharma-Abteilung Janssen „die Gesundheit und Sicherheit Tausender Bürger Oklahomas beeinträchtigt“, hieß es in dem am Montag verkündeten Urteil. J&J kündigte umgehend Berufung an. „Janssen hat die Opiate-Krise in Oklahoma nicht verursacht“, erklärte der Konzern.