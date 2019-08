Mit dem Hubschrauber ging es in das Spital in Coventry. Dort entschieden sich die Ärzte für eine Computertomografie, um Andrea Dovizioso neurologisch zu untersuchen. Dann die Entwarnung: Der in Silverstone so schwer gestürzte Ducati-Star ist nicht ernsthafter verletzt. Knapp 20 Minuten hatte der Italiener aber keine Erinnerungen an seinen Unfall. Bei dem vor ihm Jungstar Fabio Quartararo ausgerutscht war, dessen Yamaha für die Ducati von Dozizioso wie eine Schanze wirkte. Bei der Landung knallte Dovizioso voll auf seine Hüfte, sein Bike rutschte über den Asphalt und ging in Flammen auf.