Dort kam es zum Frontalcrash mit dem Wagen der Frau, ebenfalls 47 und aus dem Bezirk Baden. Die Lenker wurden in den Wracks eingeklemmt. Sie starben noch an der Unfallstelle. Der 14-jährige Sohn und Beifahrer der Frau überlebte als einziger. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Obduktion der Leichen an. Zudem wurden die Unfallfahrzeuge sichergestellt.