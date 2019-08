Wo und wann Sie am »tut gut«-Wandertag wandern können, finden Sie hier: www.noetutgut.at/wandertag Die gemeinsamen Ziele: Vorsorge für die Gesundheit, Naturgenuss erleben und das kollektive Tanken an der Energiezapfsäule. Denn: Gehen ist die ideale Alltagsbewegung, die bei regelmäßiger Anwendung dabei unterstützt, länger gesund zu leben. Mittlerweile über 70 ‚tut gut‘-Wanderwege mit 1.300 Kilometern Wegstrecke in Niederösterreich laden dazu ein, erkundet und begangen zu werden.