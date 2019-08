In Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) sind Montagabend fünf Muren abgegangen - und zwar zwischen der Mautstation und der „Griesner Alm“ im Kaiserbachtal. Die Muren waren bis zu 500 Meter breit und bis zu vier Meter hoch. Die Straße ins Tal wurde an mehreren Stellen verschüttet.