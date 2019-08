Es war im Spiel zwischen dem FC Barcelona und Betis Sevilla (5:2): Die Barca-Stars Lionel Messi und Luis Suarez sitzen verletzungsbedingt nur auf der Tribüne. Sie sehen sich das Spiel mit ihren Söhnen an - und dann passiert‘s! Messis dreijähriger Sohn Mateo reißt die Arme in die Höhe. Aber nicht etwa, weil Papas Verein ein Tor erzielt hätte. Nein, er freute sich für Betis. Suarez und Messi können es gar nicht glauben. Vor allem der Uruguayer kriegt sich vor Lachen gar nicht mehr ein, kostet den Fauxpas des kleinen Messis so richtig aus. Aber sehen Sie selbst - oben im Video ...