Heute, Dienstag um ca. 12 Uhr gibt Franco Foda seinen Kader für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland (am 6. September in Salzburg) und Polen (am 9. September in Warschau) bekannt. Schalke-Stürmer Guido Burgstaller fehlt, denn der Kärntner beendet nach 25 Länderspielen und zwei Toren die Nationalteam-Karriere.