Harter Verhandler weich

Was nicht nach dem als knallharten Verhandler bekannten LASK-Boss klingt. „Bei den Spielern ist er weicher“, grinst Jürgen Werner, der betont: „Wenn ich von einer Verdoppelung der Jahresgehälter spreche, sind da aber auch schon die Prämien vom Aufstieg in der letzten Runde gegen Basel sowie eine für uns realistische Punkteanzahl in der Champions League inkludiert!“ Nachsatz: „Ebenso wurden auch alle Prämien dafür vereinbart, sollte es für uns in der Europa League weitergehen.“