Erich T. hatte da 2,3 Promille und Kokain intus, Petronela T. 2,5 Promille. Der Zoff verlagerte sich in die Küche des Hotels: Während sich die 30-Jährige eine Jause richtete und Fleisch in Stücke schnitt, drängte er sie, bei ihm zu bleiben. Sie drohte laut Anklage mit der Scheidung, während sie das zwölf Zentimeter lange Küchenmesser in der Hand hielt. Es kam zum Stich. Die Klinge durchdrang im linken Brustbereich das Daunen-Gilet des Mannes, erwischte die Lunge und einen Herzbeutel.