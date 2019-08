Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw sind am Montagabend in Möllersdorf in der niederösterreichischen Gemeinde Traiskirchen die Lenker der Fahrzeuge - ein Mann und eine Frau - ums Leben gekommen. Beide verstarben trotz sofortige Reanimation noch an der Unfallstelle, wie Sonja Kellner vom Roten Kreuz bestätigte.