Der ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratschef des Volkswagen-Konzerns, Ferdinand Piëch, ist tot. Piëch sei bereits am Sonntagabend in einer Klinik im bayerischen Rosenheim im Alter von 82 Jahren gestorben, berichtete die „Bild“ am Montagabend. Unter Berufung auf die Familie des langjährigen Firmenpatriarchen vermeldete kurz darauf auch das „Handelsblatt“ den Tod des Österreichers, der sich vor zwei Jahren fast vollständig von seiner Beteiligung am VW-Großaktionär Porsche SE getrennt.