Ein Seilbahnarbeiter ist am Montagnachmittag in Lofer (Pinzgau) vom Dach der Loferer Almbahn abgestürzt und hat sich dabei verletzt. Der 49-Jährige war laut Polizei damit beschäftigt, das Umlaufseil der Bahn zu kontrollieren, als er das Gleichgewicht verlor und zehn Meter abstürzte. Nach der Erstversorgung brachte ihn ein Rettungshubschrauber in die Christian-Doppler-Klinik nach Salzburg.