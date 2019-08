„Unsere Erde brennt: Das spüren wir hier in Österreich, wo wir an Hitze und Dürre leiden. Und wir sehen es an den Waldbränden in Russland oder jetzt im Amazonas-Regenwald, der in Flammen steht. Wir müssen die Klimakrise mit allen Kräften bekämpfen. Denn wenn wir das Feuer jetzt nicht löschen, bekommen wir es nicht mehr in den Griff“, warnt Greenpeace-Kampagnendirektorin Sophie Lampl.