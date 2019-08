Eine Zeugin erstattete am Montag gegen 2.45 Uhr eine Anzeige bei der Polizei, dass sie in einem Firmengebäude in Leonding Taschenlampenlicht wahrgenommen habe.

Gegen 2.50 Uhr meldete die Zeugin weiters, dass ein ihr unbekannter Täter das Gebäude durch eine Terrassentüre verlassen habe und in unbekannte Richtung geflüchtet sei.