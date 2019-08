Noch am Abend eingeschläfert

Einen Tag später hatten beide Tiere Vergiftungsmerkmale wie Erbrechen, Durchfall und Lähmungserscheinungen an den Hinterläufen. Noch in den Abendstunden musste die Hündin vom Tierarzt eingeschläfert werden. Da sich die Vergiftungserscheinungen auch beim Rüden verschlimmerten, musste dieser einen Tag später erlöst werden. Welches Gift verwendet wurde, konnte nicht festgestellt werden.