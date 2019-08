Innenministerium und Rauchen als FPÖ-Erfolge

Wenig besser erging es der FPÖ bei einer anderen Koalitionsbedingung: dem Ende der Kammern-Pflichtmitgliedschaft. Der Kompromiss sah eine massive Beitragskürzung für AK & Co. vor - zu der es in der türkis-blauen Ära nicht kam. Dasselbe gilt für die von der FPÖ zwischenzeitlich ebenfalls als Bedingung genannte Volksabstimmung über den CETA-Pakt. Die Erfolgsmeldungen an der Front der vermeintlich ultimativen Forderungen: Man bekam das Innenressort und das mittlerweile wieder zurückgekippte Rauchverbot.