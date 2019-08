Er ist auf dem Weg der Besserung, doch die Angst bleibt. Glück im Unglück hat Ayoz A., als er Samstagabend einen Freund am Yppenplatz in Ottakring treffen will. Denn die Klinge hat laut Unfallchirurg Dr. Shady El Marto die Hauptschlagader nur knapp verfehlt. Den Mann, der ihm das Messer in den Rücken rammt, hat das Opfer nach eigenen Angaben zuvor noch nie gesehen. „Ich war gut gelaunt, hörte Musik mit meinen Kopfhörern“, erzählt der Patient, der sich noch auf der Intensivstation befindet.