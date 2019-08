Überraschend positiv auf den Vorstoß reagierte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: „Das schafft eine völlig neue Situation. Wir werden uns damit auseinandersetzen und beraten, was das für die Steiermark bedeutet. Ich werde daher als Landeshauptmann in den nächsten Tagen mit allen im Landtag vertretenen Parteien Gespräche führen und dabei immer im Auge haben, was für unser Land das Beste ist. Entscheidend ist, dass in der Steiermark und für die Steiermark mit aller Kraft und Entschlossenheit gearbeitet wird.“