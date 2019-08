Schön ist auch, dass der Linksverteidiger mit seinen einstigen Mannschaftskameraden noch immer in Kontakt steht. „Mit Valon habe ich mich einmal privat getroffen, als er vor ein paar Wochen hier bei uns war“, verriet der Jung-Papa. Der Kosovare tauchte ja im Sommer mehrfach in Taxham auf, wo er mit Franz Leberbauer an seinem Comeback arbeitete. Und auch mit „Jonny“ Soriano tauscht sich Ulmer immer wieder mal aus. „Da helfen die sozialen Medien, so bleibt man leichter in Kontakt“, grinste Ulmer.