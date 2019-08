„Krone“: Was wird abgedeckt?

Roswitha Samhaber: Die Kurse kreisen um Heimatforschung, um Praxis in einem Museum, das richtet sich etwa an Leute, die ein Heimatmuseum führen. Es gibt Kreativangebote, etwa Schreib- und Leseworkshops in Kurrent, damit man alte Schriften, Briefe lesen kann - ein wichtiger Zugang zu früheren Zeiten.