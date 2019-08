Mitarbeiter eines Mitbewerbers verbreiten über Knaus wilde Gerüchte, die den Privatbereich betreffen. Außerdem kursiert im Internet eine Fotomontage, die suggeriert, das sich der erfolgreiche Flugunternehmer strafrechtswidrig verhalte. Knaus sah sich deshalb gezwungen, einen Rechtsanwalt einzuschalten. „Die von Mitarbeitern des Christophorus Flugrettungsvereins verbreiteten unwahren Behauptungen entbehren jeglicher Grundlage und sind von Grund auf erfunden“, heißt es in dem Schreiben. Zur Hintergrundinfo: Hinter dem Christophorus-Flugrettungsverein steht der ÖAMTC. Dabei hat der ÖAMTC noch vor wenigen Tagen in einem Brief an Knaus versichert, dass „weder dem ÖAMTC noch der Heli Ambulance Team GmbH an einer Eskalation gelegen ist“. (Anmerkung: Die Heli Ambulance Team GmbH, eine Kooperation zwischen der Firma Wucher und dem ÖAMTC, betreibt den Hubschrauberstützpunkt in Sölden).