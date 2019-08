In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am Morgen des 27. August 2015 ereignet sich eine unvorstellbare Asyl-Tragödie auf der Ostautobahn zwischen dem burgenländischen Neusiedl und Parndorf: In einem abgestellten Schlepper-Lkw werden 71 Flüchtlinge tot aufgefunden.