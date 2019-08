Der US-Technologieriese Microsoft hat mit Abstand die meisten Patente in Sachen KI. Trotzdem zeigt sich Tim O’Brien, General Manager für Künstliche Intelligenz-Programme bei Microsoft, offen für das, was sich in Oberösterreich und speziell an der Linzer JKU da tut - immerhin forscht und lehrt dort in Person von Sepp Hochreiter ein Doyen der KI-Szene. Gemeinsam mit Landesrat Achleitner hat er dieser Tage O’Brien in Alpbach getroffen.