Die Einführung der Video-Überprüfung am ersten Spieltag der griechischen Superliga am Wochenende ist nicht gerade wie gewünscht verlaufen! Vor allem der Hunger der Offiziellen machte einem gelungenen Einstand einen Strich durch die Rechnung - und so wird gleich zum Saisonstart ein „Skandal“ heraufbeschworen…