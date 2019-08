„OÖ-Krone“: Alles sehr zäh. Warum trauen Sie sich in so einer Lage überhaupt zu, die Friepess-Steinbrüche zu erhalten?

Neuhuber: Erstens setzen wir auf hochwertige Produkte. Und zweitens glaube ich, dass über die ganze CO2-Diskussion und Klimawandel-Debatte das heimische Material doch wieder einen gewissen Wert haben wird, und das dazugehörige Handwerk ebenso. Da wird sich in den nächsten drei bis fünf Jahren noch nicht so viel ändern, aber mittelfristig sind wir recht zuversichtlich.