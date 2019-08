Diese Sport-Woche wird richtig heiß! Der LASK kämpft um den Aufstieg in die Königsklasse, Dominic Thiem greift bei den US Open an, die Formel 1 kehrt aus der Sommerpause zurück, die Darts-Elite gastiert in Schwechat, in Wien steigt das Krisen-Derby zwischen Austria und Rapid - und auch Ski-Star Marcel Hirscher könnte wieder für Schlagzeilen sorgen, wie „Krone“-Sportchef Peter Frauneder im Gespräch mit Michael Fally verrät. Aber sehen und hören Sie selbst oben im Video.