„Das kleine Katerchen muss wohl über die Einlaufschlitze auf der Überholspur in ein Kanalrohr, das in den Abwasserschacht mündet, geflüchtet und dort ins Wasser gefallen sein“, schildern die beiden Katzenretter Günther Graier und Otto Debelak, die durch das Miauen des Tieres am Montag beim Lendorf-Tunnel der Klagenfurter Nordumfahrung auf der Südautobahn auf das verzweifelte Jungtier aufmerksam wurden.