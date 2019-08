Mittlerweile ist es in nahezu allen Bereichen des Gesundheitswesens nicht mehr zu übersehen: „Wir steuern auf einen Ärztemangel zu, das ist ein Faktum“, stellt Mikl-Leitner klar. Doch die führende VP-Politikerin ortet in diesem Zusammenhang noch eine weitere gravierende Tatsache: „Es werden Jahr für Jahr zu wenig Mediziner ausgebildet. Das muss sich dringend ändern.“ Untermauert werden diese Feststellungen durch die aktuellen Zahlen. Heuer standen an den Medizin-Unis in Wien, Linz, Graz und Innsbruck für 16.443 Bewerber nur 1680 Studienplätze zur Verfügung. Und davon waren noch 25 Prozent für Nicht-Österreicher reserviert.