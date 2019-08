Unbekannte Täter stahlen in der Zeit von 23. August, 12 Uhr bis 26. Auguts, 6.30 Uhr einen ca. neun Tonnen schweren Bagger von einer Großbaustelle in St. Florian. Die Täter konnten vermutlich durch Nachsperren den Bagger in Betrieb nehmen und auf unbekannte Weise abtransportieren. Spuren der Baggerketten führen ca. zwei Meter vom Abstellort weg. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.