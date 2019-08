Immer mehr Details kommen am Tag nach dem Horror-Crash ans Tageslicht. Der Hubschrauber mit den Deutschen an Bord war der „Mallorca Zeitung“ zufolge vom Flugplatz Son Bonet in der Nähe der Hauptstadt Palma gestartet, wo die bei Touristen beliebten Inselrundflüge üblicherweise beginnen. Das Ultraleichtflugzeug ging in Binissalem nordöstlich davon in die Luft.