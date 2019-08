Mit Freilassung gedroht

Erst vor wenigen Tagen hatte der US-Präsident gar damit gedroht, die Gefangenen in ihren Herkunftsländern freizulassen. „Wenn Europa sie nicht nimmt, habe ich keine andere Wahl, als sie in die Länder freizulassen, aus denen sie gekommen sind“, so der 73-Jährige in der vergangenen Woche.