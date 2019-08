Bereits Anfang März war das kriminelle Duo im Seewinkel unterwegs. In Podersdorf, Apetlon und Illmitz waren der 51-Jährige und sein Komplize (40) häufig. Ihre Methode war stets dieselbe. Mit einem Kraftschlüssel zum Überdrehen des Schließzylinders, in der Szene Polenschlüssel genannt, öffneten die Täter gewaltsam jede Autotür. „Alle Wertgegenstände im Wagen wurden mitgenommen. Oft war es Bargeld“, so ein Ermittler des Bezirkskriminaldienstes im Polizeikommando in Neusiedl. Der Schaden: mehr als 20.000 Euro.