Es war wieder richtig viel los in der Bundesliga am vergangenen Wochenende! Rapid-Legende Michael Konsel wirft gemeinsam mit sportkrone.at-Reporter Michael Fally noch einmal einen Blick zurück, analysiert den Brutalo-Hit in Hütteldorf, wagt aber auch schon einen Blick nach vorne zum Champions-League-Knaller der Linzer. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.